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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

18.07.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 SA 451 plakalı hafif ticari araç, GAP Bulvarı Karaköprü Mezarlığı yanında karşı şeride geçerek A.Ç. yönetimindeki 06 FJ 1099 plakalı minibüsle çarpıştı.

Savrulan minibüs, kaldırımdaki bir kamyonete çarparak durabildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan V.A, E.Ş. ve M.İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan bulvarın kent merkezi yönü, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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