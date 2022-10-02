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Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

02.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde hayvan otlatan çobanlar, jandarmaya Hacı Hıdır Baraj Göleti kıyısında ceset olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, cesedin dört gün önce Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'a ait olduğunu belirledi.

Cesedin bulunduğunu öğrenen yakınları, olay yerine geldi.

Fırat'ın cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

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Şanlıurfa Siverek ceset

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