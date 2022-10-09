Şanlıurfa'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin kişiye sabah namazının ardından tirit dağıtıldı.
Şanlıurfa Müftülüğü ve Haliliye Belediyesinin iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan tirit, sabah namazının ardından kent merkezinde bulunan Hz. İbrahim Peygamber Camisi'ni dolduran cemaate ikram edildi.
Tirit almak isteyen vatandaşlar, ikramın yapıldığı cami avlusundan caddeye doğru uzanan kuyruk oluşturdu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da vatandaşlara tirit dağıttı.
Müftü Tolan, ikramın ardından yaptığı konuşmada, haftanın anlamına uygun geçirilmesi için çeşitli etkinlikler planladıklarını söyledi.
Yemeğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tolan, daha sonra dua etti.
Şanlıurfa'da şafak vakti 10 bin kişiye tirit ikramı
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