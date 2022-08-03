Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Dağyanı bölgesinde içinde su olmayan sarnıca nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı düştü.

Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı

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