Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da yeşil alanlar ve yüzme havuzları, sıcaktan bunalanların tercihi oldu.

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

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