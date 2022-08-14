Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da yeşil alanlar ve yüzme havuzları, sıcaktan bunalanların tercihi oldu.
Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
Belediyelere ait yüzme havuzları da en yoğun dönemlerinden birini geçirdi.
Bazı çocuklar bunaltıcı sıcaklar nedeniyle evlerinin önünde gün boyu suyla oynayarak vakit geçirdi.
Sıcaklar nedeniyle kentte araç trafiği de azaldı.
Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor
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