Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
İpekyol Mahallesi 2338 Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Şahap ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Şahap, kurtarılamadı.
Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Mehmet Şahap'ın bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine bulunduğu ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin alarak çıktığı öğrenildi.
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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