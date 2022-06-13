Mehmet Şahap'ın bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine bulunduğu ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin alarak çıktığı öğrenildi.

İpekyol Mahallesi 2338 Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Şahap ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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