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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

27.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Süleymaniye Mahallesi'ndeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

El konulan 896 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi

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