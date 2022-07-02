YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

02.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 gıda ürününü imha etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, ilçe genelinde 460 nokta bakkal ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk olduğunu tespit etti.

El konulan ve aralarında süt, un, yağ, salam, cips ile içeceklerin bulunduğu 4 bin 200 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bakkal

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.