Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 1248 kök Hint keneviri, 5 kilogram esrar ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.