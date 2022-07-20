YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

20.07.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı.

Siverek-Adıyaman kara yolunun 27'inci kilometresi Cumakalesi Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı ve itfaiye erleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ortasında kaldı.

Alevlere hortumla müdahale eden itfaiye erleri yangından yara almadan kurtuldu, aracın üzerinde bulunan itfaiye eri Cuma S. ise düşmesi sonucu yaralandı.

İtfaiye eri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında, alevlerin arasında kalan itfaiye aracında hasar oluştu.

Takviye gelen ekip tarafından yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da mera yangınına giden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da mera yangınına giden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da mera yangınına giden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da mera yangınına giden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da mera yangınına giden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'da mera yangınına giden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek itfaiye aracı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:13
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:22
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.