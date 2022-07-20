Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı.
Siverek-Adıyaman kara yolunun 27'inci kilometresi Cumakalesi Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı ve itfaiye erleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ortasında kaldı.
Alevlere hortumla müdahale eden itfaiye erleri yangından yara almadan kurtuldu, aracın üzerinde bulunan itfaiye eri Cuma S. ise düşmesi sonucu yaralandı.
İtfaiye eri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında, alevlerin arasında kalan itfaiye aracında hasar oluştu.
Takviye gelen ekip tarafından yangın söndürüldü.
Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz