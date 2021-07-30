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Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

30.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Battalgazi'de konuk edildi.

İlçede açık tur otobüsüyle tarihi bir yolculuğa çıkan 40 öğrenci, tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgi aldı.

Dünyanın ilk inanç merkezi olduğu tahmin edilen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Göbeklitepe'den, devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan ve geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'ne selam getiren misafir öğrenciler Battalgazi'ye hayran kaldı.

Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaret esnasında öğrencilerin Arslantepe Höyüğü ile ilgili sorularını cevaplayarak öğrenciler aracılığıyla Arslantepe'den Göbeklitepe'ye selam gönderdi.

Ziyarette konuşan Güder, öğrencilerin kenti beğenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu projenin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Önceki yıllarda bizim çocuklarımız Karadeniz bölgesine gitmişlerdi. Çocuklarımız geldikleri zaman gördükleri güzellikleri anlata anlata öve öve bitiremediler. Bu evlatlarımızda kendi illerinde gittiklerinde ailelerine ve arkadaşlarına buradaki görmüş oldukları güzellikleri anlatacaklar. Dolayısıyla Malatya’ya karşı bir muhabbet şekillenmiş olacak."

Arslantepe'nin kısa süre önce NESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alındığını hatırlatan Güder, "Aslında Anadolu'nun her tarafı bir değer. İnşallah bundan sonraki gezi rotalarında Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya güzel bir üçgen oluştururuz. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

Şanlıurfalı öğrenciler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi
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