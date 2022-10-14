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Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

14.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde asfalt şantiyesinde yavrulayan sahipsiz köpek ile 8 yavrusuna, İl Özel İdaresi ve belediye çalışanları sahip çıktı.

İlçede bulunan İl Özel İdaresine ait asfalt şantiyesine sığınan sahipsiz köpek bir süre önce yavruladı. Yavrularını alarak başka yere giden köpek, birkaç gün sonra 8 yavrusu ile tekrar şantiyeye döndü.

İl Özel İdaresi Seydiler Asfalt Plenti ve Seydiler Belediyesi çalışanları, köpek ve yavrularına mama vererek bakımını yapıyor.

İşçilerden Cihan Sancar, AA muhabirine, yavruların şantiyenin maskotu gibi olduğunu söyledi.

Sahipsiz köpeğin yemek bulamadığı için tekrar şantiyeye döndüğünü düşündüklerini belirten Sancar, "Muhtemelen çalışan araçların gürültüsünden burayı terk etti ama bir süre sonra geri döndü. Bize de yavrulara bakmak düştü. Önce şantiyedeki yemeklerden verdik. Bir süre sonra da belediye ile görüştük. Belediye mama yardımında bulunuyor. Her gün anne ve yavrularını besliyoruz." dedi.

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

Şantiyeye sığınan köpek ve 8 yavrusuna işçiler sahip çıktı

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