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Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

25.06.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray-Adana kara yolu 35. kilometresinde Özgür Nakişçi'nin (44) idaresindeki 06 TZP 92 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki anne Asiye Nakişçi'nin (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü baba Özgür Nakişçi ile oğulları Burak Kadir (13), Yusuf Emre (9) ve Ahmet Arif Nakişçi (4) ile Bektaş (71) ve Gonca Nakişçi (32) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

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trafik kazası Aksaray

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