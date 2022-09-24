Sarıkamış Asboğa Gölü'nde turizm 12 aya yayılacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmin 12 aya yayılması amacıyla Asboğa Gölü projelendirme çalışması başlatıldı.

Yer altından çıkan doğal kaynak sularıyla oluşan Asboğa Gölü, Sarıkamış ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 metre rakımda bulunuyor.

Yaklaşık 13 bin 800 metrekarelik alana sahip olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan göl; ördek, angıt, balıkçıl gibi kuşlara barınma imkanı sunuyor.

Asboğa Gölü'nün turizme kazandırmak için göl alanında incelemede bulunan Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, AA muhabirine, bölgenin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak ve 12 aya yaymak amacıyla çeşitli proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özügüç, Asboğa Gölü'nün bozulmadan korunduğunu belirterek "Gölün topoğrafyasını çok beğendim, biz Sarıkamış'ta turizmi 12 aya yayma projesi doğrultusunda burada su sporları yaparak yaz turizmini teşvik için tesisler kurmaya çalışacağız. Şu anda projelendiriyoruz, yakın bir zamanda bu faaliyetimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra finansmanını sağladıktan sonra burada tesisler kuracağız." dedi.

Gölün çevre düzenlemesinin yanı sıra taş ve ahşap kullanılarak sosyal tesislerin yapılması gibi birçok proje hazırladıklarını anlatan Özügüç şunları kaydetti:

"Tabiattan bulduğumuz taş ve ahşapla burada binalar yapılacak, kanolar, kayıklar ile su sporları yapılabilecek. Böylece Sarıkamış turizmine çok büyük katkılar elde ederiz, yazın boş kalan oteller de tamamıyla dolar. Burası çok güzel bir yer, tek noksanı ağaç yok. Burayı çok acil ağaçlandıracağız. Sonra süratle projelerimizi teker teker gerçekleştirip burayı Artvin’deki Karagöl gibi ihya edeceğiz."