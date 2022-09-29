Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ünsal Bilir, İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Hayali, törende yaptığı konuşmada, 102 yıl önce Allahuekber Dağları'nda Türk milletinin cesareti, kararlılığı ve azmi ile bu toprakların vatan olduğunu söyledi.

"Şehitler diyarı" olan Sarıkamış'ın milletin en hazin hikayesine ve çetin mücadelesine şahitlik eden bir ilçe olduğunu anlatan Hayali, "Sarıkamış hem ciğerimizi yakan ağıt hem de yüreğimizi kabartan destandır. Sarıkamış kanlı bir yenilgi değil vatan toprakları için şanlı bir mücadeledir. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum." dedi.

Tarih öğretmeni Bahattin Kılıç da Sarıkamış'ın kuruluşu ve tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Törende, şiirler okunması sonrası öğrencilerden oluşan bando takımı gösteri yaptı.

Programda, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.