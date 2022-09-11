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  4. Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

11.09.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı kavga

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