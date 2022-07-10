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Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

10.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de çöken istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine düşen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayazağa Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmana ait istinat duvarı saat 16.30 sıralarında park halindeki iki aracın üzerine çöktü.

Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

Sarıyer'de bir apartmanın çöken istinat duvarı iki aracın üzerine düştü

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