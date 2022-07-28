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Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

28.07.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif anısına gerçekleştirilen Elbistan Festivali’nin üçüncü gününde şarkıcı Buray konser verdi.

Elbistan Belediyesince ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde şarkıcı Buray sahne aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konserde Buray, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de olduğu çok sayıda eseri seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Programın ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini şarkıcı Buray'a takdim etti.

Daha sonra sahnede satırla Maraş dondurması kesen Gürbüz ile Buray, seyircilere dondurma ikram etti.

Festivalde bu akşam Koray Avcı, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Buray, Elbistan Festivali'nde sahne aldı

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