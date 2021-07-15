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Şarkıcı Gülden'e eski eşinden kan donduran tehdit!

15.07.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube üzerinden yeni şarkısı 'Yandan Yandan'ı takipçilerine buluşturan şarkıcı Gülden, eski eşinin tehditlerine maruz kaldı. Gülden eski eşi Ercan Mutlu, "Onu nasıl yarattıysam, yok edeceğim" ifadelerini kullandı. Mutlu'nun yorumları büyük tepki çekti.

Şarkıcı Gülden, yeni seslendirdiği 'Yandan Yandan' adlı şarkısını, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşturdu. Şarkı, kısa süre içerisinde 90 bin görüntülenmeye ulaştı. Hayranları, şarkıcıyı tebrik ederek, güzel yorumlarda bulunurken, şarkının altına bir kişi tarafından yapılan yorumlar, herkesin dikkatini çekti.

1 KIZ ÇOCUKLARI VAR

Gülden 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. Mutlu, şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla, şarkıcıya tehditler savurdu. Biten evliliğinden bir kızı olan şarkıcının eski eşi tarafından yapılan yorumlar, tepkilere neden oldu.

Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

İşte Ercan Mutlu isimli şahsın, Gülden'in şarkısının altına yaptığı yorumlar:

ESKİ EŞİ TEHDİT ETTİ

"Dünya düz mü yuvarlak mı? Küçücük aklınla sen bana savaş mı açtın?"
"Ablamı arayıp beni tehdit etmiş, kızını bir daha asla göremeyecek diye sonra Londra'da illegal iş yapıyormuşum???? Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuşum! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edicem!"
"Dünya düz mü yuvarlak mı? Görüşürüz Gülden! Daha fazlası dünya kaç bucakmış ben sana gösteririm... Ablama çocuğunu bir daha asla göremeyecek demişsin! Sana dünya kaç bucakmış, öğretmeyen Ercan'ı..."
"Evlendiğimde babam öldü dedi.. 10 yıl sonra bir tv programında babasının ağ....a s....ı ve adam öldü. Cenazesini ben gömdüm"
"İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor... Bugüne kadar iyi niyetli davrandım... artık savaş zamanı.. ben kızımı her şekilde görürüm... ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin"
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Anahtar Kelimeler:
youtube
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