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Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

04.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan'ın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde annesi Ayşe Doğan adına yaptırdığı taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Erkenek Mahallesi'ndeki taziye evinin açılışında yaptığı konuşmada, hayır yapmanın gönül işi olduğunu söyledi.

Taziye evinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Şahin, "Rahmetli Ayşe teyzemizi tanıma fırsatı bulamadık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Beş evladını büyük zorluklarla yetiştirmiş. Bu binayı görmemiş ama o beş evladının da mürüvvetini, memlekete, millete güzel hizmetlerini görmüş ve bu mutlulukla dünyayı terk etmiş. Çok şanslı bir anne o." diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da Latif Doğan'ın çok güzel bir taziye evi yaptığını belirterek, annesine Allah'tan rahmet diledi.

Latif Doğan, taziye evinin yapımında destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualarla taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı

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Anahtar Kelimeler:
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