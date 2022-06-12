YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

12.06.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Murat Boz konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Boz, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Murat Boz'a söylediği bazı şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Festivalden önce sanatçıları belirlemek için yapılan anketlerde en çok ismi çıkanlardan birisi Murat Boz'du. Yoğun programına rağmen bizi kırmadı, festivalde sahne aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yüksel, şarkıcı Boz'a kiraz ve çiçek verdi.

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Murat Boz

Tekirdağ Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:15
İkindi
17:14
Akşam
20:49
Yatsı
22:39
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.