TEKİRDAĞ (AA) - 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Murat Boz konser verdi.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Boz, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.
Murat Boz'a söylediği bazı şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Festivalden önce sanatçıları belirlemek için yapılan anketlerde en çok ismi çıkanlardan birisi Murat Boz'du. Yoğun programına rağmen bizi kırmadı, festivalde sahne aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.
Yüksel, şarkıcı Boz'a kiraz ve çiçek verdi.
Şarkıcı Murat Boz "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi
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