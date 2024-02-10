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Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe'nin ısrarına kayıtsız kalmadı! 'Evlat için çiğ tavuk yenir'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 17:07 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Nilüfer son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Kızının ondan dövme yapmasını istediğini söyleyen şarkıcı parmağına dövme yaptırdı.

Ünlü şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe'nin dövme ısrarına kayıtsız kalamadı. Ve parmağına dövme yaptırdı.


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PARMAĞINA DÖVME YAPTIRDI

"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nilifer son paylaşımıyla gündem oldu.

Kızının kendisinden dövme yaptırmasını istediğini belirten şarkıcı dövme yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Şarkıcı paylaşımına, "Uzun yıllardır kızım beni dövme yaptırma konusunda ikna etmeye çalışıyor, ben de hayır diyorum hep. Bu hafta sonu yaptığımız iki günlük bodrum kaçamağında tutturdu, yine aynısından ikimiz de yaptıralım diye.

İnsan evladı için çiğ tavuk yer ilkesinden yola çıkarak boyun eğdim. Ve çok tatlı minicik bir yıldızımız var orta parmağımızda" notunu düştü.

Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Parmağına yıldız dövmesi yaptıran şarkıcı parmağını göstererek poz verdi.

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