Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe'nin ısrarına kayıtsız kalmadı! 'Evlat için çiğ tavuk yenir'

Şarkıcı paylaşımına, "Uzun yıllardır kızım beni dövme yaptırma konusunda ikna etmeye çalışıyor, ben de hayır diyorum hep. Bu hafta sonu yaptığımız iki günlük bodrum kaçamağında tutturdu, yine aynısından ikimiz de yaptıralım diye.