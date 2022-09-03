Ceylaner, daha sonra yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Milli Mücadele'nin 100. yılında Uşak'ın kurtuluşunu kutladı.

Uşak Belediyesi tarafından organize edilen ve Atapark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

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