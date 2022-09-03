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Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

03.09.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

Uşak Belediyesi tarafından organize edilen ve Atapark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Oğuzhan Koç'a çeşitli hediyeler verdi.

Ceylaner, daha sonra yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Milli Mücadele'nin 100. yılında Uşak'ın kurtuluşunu kutladı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak'ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Uşak’ta konser verdi

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Uşak Oğuzhan Koç konser 100 yıl

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