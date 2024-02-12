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Zeynep Bastık doğal halini paylaştı! Sırrını soranlara yanıt verdi:30'a geldik artık...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Şarkıcı son olarak doğal halini paylaştı. Bastık, doğal halinin sırrını soran takipçilerine yanıt verdi.

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile ilgi odağı oluyor.

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DOĞAL HALİNİN SIRRINI PAYLAŞTI

Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Şarkıcı son olarak Instagram hesabından doğal halini paylaştı. Sırrını soran takipçilerine ise yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Bir takipçisi şarkıcıya "Cildin için özel bir rutinin var mı çok sağlıklı duruyor" diye sordu. Şarkıcı soruya yanıt olarak şunları söyledi:


 "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum.

Bir de biraz genetik bence henüz mezoterapi vs. yaptırmaya başlamadım. Ama 30'a geldik artık o serüvenlere de gireceğim bir noktada."

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya sahne kıyafetleri
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