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  4. Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

03.07.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Hakkari'de büyük bir değişim, dönüşüm var. Artık Hakkari'nin dağlarında terör, şiddet, kötülük yok. Huzur, eğlence, festival ve fuarlar var"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağlarındaki Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 4. Cilo Festivali, gün boyunca yapılan etkinliklerle devam etti.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Belediyesi tarafından "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivale katılan doğaseverler, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde keyifli anlar yaşadı.

Erken saatlerde Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu alana gelerek çadırlarını kuran katılımcılar, daha sonra düzenlenen etkinliklere katıldı.

Şarkılar eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte, flyboard gösteri nefes kesti. Katılımcılar akşam saatlerinde çadırlarının önünde ateş yakarak, semaverlerde çay demledi, mangal yaptı, sanatçılar Murat Kekilli ve Aydın Aydın konserlerinde eğlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Hakkari ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden, Irak ile İran'dan turistlerin festivale katıldığını söyledi.

Sat Buzul Göllerinde, 3 bin 400 rakımda Hakkarili, Yüksekovalı, Şemdinlili, Çukurcalı, Şırnaklı, Vanlı, Irak ve İran'dan insanların katıldığı renkli bir festival düzenlediklerini aktaran Akbıyık, "Festivali bugün başlattık. Doğaseverlerimiz, dağcılarımız keyifli zaman geçiriyor. Kano, su gösterileri, dağ ve yamaç paraşütü ile birçok doğa sporu burada gerçekleştiriliyor." dedi.

- "Hakkari artık festivaller şehri olarak anılıyor"

Hakkari'nin artık festivaller şehri olarak anıldığını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kış aylarında kar festivali yapıyoruz. 4. kar festivalimizi şubat ayında yaptık ve 20 binin üzerinde vatandaşımız katıldı. Geçen hafta Çukurca'da 4. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivalini yaptık. Orada rafting yaptık, bugün de Cilo Dağlarında kayak yapıyoruz. Hakkari'nin her mevsimi ayrı güzel. Hakkari'de büyük bir değişim, dönüşüm var. Artık Hakkari'nin dağlarında terör, şiddet, kötülük yok. Huzur, eğlence, festival ve fuarlar var. Eğitimde inanılmaz bir dönüşüm var, Hakkarili gençler tıp, mühendislik fakültelerine giriyor. Uluslararası projelerde başarılar elde ediyor. Türkiye'nin okul ihtiyacı açısından en iyi durumda olan illerinden biriyiz. Bunun haricinde kültürde, sanatta, sporda tarihinin en yüksek yatırımlarını aldı Hakkari."

Vatandaşlardan Turgut Besi ise "Festivale çok yüksek katılım var. Kano, rafting, tırmanış, dağcılık gibi etkinlikleri düşünmek bile insana enerji veriyor, adrenalin tutkusu aşılıyor. İnsanlar burada eğleniyor. Türkiye'nin birçok ilinden insanlar buraya gelmiş. Çok güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Festivalin eğlenceli geçtiğini belirten Nisa Babacanlı da "Arkadaşlarımızla katıldık, çok mutlu olduk. Halaylar çekildi. Doğa yürüyüşü yaptık. Geceyi burada geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

- Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Hakkari'de büyük bir değişim, dönüşüm var. Artık Hakkari'nin dağlarında terör, şiddet, kötülük yok. Huzur, eğlence, festival ve fuarlar var"

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

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Anahtar Kelimeler:
Van cilo dağları festival

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