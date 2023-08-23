MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan estetiği doymuyor! Bu sefer de dekolte canavarı için gitti

Seda Sayan estetiği doymuyor! Bu sefer de dekolte canavarı için gitti

23.08.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alt yüz ve boyun estetiği olan Seda Sayan daha önce dekoltesindeki çizgilerden kurtulmuştu. Ancak tatil sonrası bu estetikler yeterli gelmedi ve Seda Sayan yeniden estetik doktorunun yolunu tuttu.

Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ve mutlu bir birliktelik yaşayan Seda Sayan tatil dönüşü soluğu estetik doktorunun yanında aldı. 60 yaşındaki Seda Sayan yeni operasyonlar için harekete geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan "Lolita olacağım" demişti. Lolita Lift yaptıran Seda Sayan'ın son haline "Balmumu heykeline dönmüş" yorumları gelmişti.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncunun son hali dikkat çekti! Çenesi sivrileşmiş Güzel oyuncunun son hali dikkat çekti! Çenesi sivrileşmiş

Daha önce de dekolte bölgesi için doktora başvuran Seda Sayan tatil sonrası aynı işlem için yine estetiğe başvurdu.

trr
Altın dokunuş ve dekolte canavarı işlemleri için estetik olan Seda Sayan'ın son halini görenler "Bağımlı resmen", "Ne fena görünüyor", "Seda yeter bence bir anda çöküceksin" yorumlarında bulundu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.