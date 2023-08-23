Ayça Ayşin Turan'ın Kader Bağları'ndaki hali gündem oldu! Çenesi sivrileşmiş

Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi sete çıktı. Kader Bağları dizisi oyuncuları çekimden ilk karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan Kader Bağları setiyle ilgili “Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Bir süredir ara vermiştim, çok özlemiştim setleri. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz” dedi.

Güzel oyuncunun açıklamalarından ziyade yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.



Kader Bağları dizisinin setinden paylaşım yapan Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Takipçiler, çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapmayı ihmal etmedi.