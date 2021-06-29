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Şef Akademi yarışmacısı Yağız Şenol kimdir? Yağız Şenol kaç yaşında?

29.06.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına önceki günlerde başlayan ve Fox Tv ekranlarında yayınlanan Şef Akademi programında yarışmacı Yağız Şenol kimdir sorusu merak ediliyor. İlk elemeleri başarıyla geçmeyi başaran Yağız Şenol, en çok merak edilen isimlerden biri oldu. 15 kişilik kontenjana adını yazdırmak için eleme finalinde mücadele edecek olan Şef Akademi Yağız Şenol kimdir? Yağız Şenol kaç yaşında? İşte Şef Akademi yarışmacısı hakkında detaylar...

Fox Tv'de yayınlanan Şef Akademi programında yarışmacı Yağız Şenol kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Elemeleri başarıyla geçen ve yarışmaya hak kazanan Yağız Şenol, en çok araştırılan isimlerden biri. Şimdi ise 15 kişilik kontenjana adını yazdırmak için eleme finalinde mücadele edecek olan Yağız'ın ilerleyen günlerde göstereceği performans merak ediliyor. Peki Şef Akademi Yağız Şenol kimdir?

Şef Akademi Yağız Şenol kimdir?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şef Akademi programının yarışmacısı Yağız Şenol kimdir sorusu merak ediliyor.
27 yaşında olan Yağız Şenol, hem oyunculuk hem de aşçılık yapıyor.
Şenol, "İnsanlar beni bir de yemek yaparken tanımalı" şeklinde konuşmuştu.
Mantarlı Risotto ve Teriyaki Soslu Somon yemeği ile iki adet yeşil alan Yağız, bir üst tura geçmeye hak kazanmıştı.
Yağız Şenol şimdi de 41 yarışmacı arasında ilk 15 kişilik kontenjan için bütün becerilerini sergileyecek.
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FOX
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