Şef Akademi yarışmacısı Yağız Şenol kimdir? Yağız Şenol kaç yaşında?

Fox Tv'de yayınlanan Şef Akademi programında yarışmacı Yağız Şenol kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Elemeleri başarıyla geçen ve yarışmaya hak kazanan Yağız Şenol, en çok araştırılan isimlerden biri. Şimdi ise 15 kişilik kontenjana adını yazdırmak için eleme finalinde mücadele edecek olan Yağız'ın ilerleyen günlerde göstereceği performans merak ediliyor. Peki Şef Akademi Yağız Şenol kimdir?

Şef Akademi Yağız Şenol kimdir?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şef Akademi programının yarışmacısı Yağız Şenol kimdir sorusu merak ediliyor.

27 yaşında olan Yağız Şenol, hem oyunculuk hem de aşçılık yapıyor.

Şenol, "İnsanlar beni bir de yemek yaparken tanımalı" şeklinde konuşmuştu.

Mantarlı Risotto ve Teriyaki Soslu Somon yemeği ile iki adet yeşil alan Yağız, bir üst tura geçmeye hak kazanmıştı.