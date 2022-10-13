Seferovic, Jesus'a diz çöktürmüştü... Tarih tekerrür etti! Aynı stadyum, aynı dakika "30 yıldır böyle bir şey görmedim"

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya temsilcisi Inter karşı karşıya gelirken, Camp Nou'da oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar paylaşılmıştı. İspanyol devinin golleri Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski'den (2) gelirken Inter'in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens kaydetmişti. Lautaro Martinez'in 63. dakikada attığı şık golün asisti Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan gelirken, karşılaşmanın uzatma dakikalarında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

İNANILMAZ POZİSYON! Dakikalar 90+5'i gösterirken, Inter inanılmaz bir gol kaçırdı. Martinez'in Barcelona defasnsından çaldığı topta hızlı hücuma çıkan Inter, savunmayı 2 kişiyle yakaladı. Üç oyuncuyla Barcelona kalesine giden Inter'de Martinez şık bir ara pas ile 85. dakikada oyuna giren Asllani'yi 6 pas içinde kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ceza sahası içinde bomboş bekleyen Mkhitaryan'ı tercih etmeyen Asllani galibiyet golü için kaleye şut çekti. Interli yıldızın şutunu Ter Stegen şık bir kurtarış ile savururken, karşılaşmanın ardından Inter teknik direktörü Simone Inzaghi kenarda adeta çılgına döndü.

JORGE JESUS-SEFEROVIC... Yaşanan bu pozisyon, yine aynı stadyumda, 23 Kasım 2021 tarihinde oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında karşılaşan Barcelona-Benfica maçının son dakikalarını getirdi. Barcelona'nın sahasında Jorge Jesuslu Benfica'yı ağırlarken, yine aynı dakikada tabelalar 90+5'i gösterdiği sırada, bu kez şu sıralar Galatasaray'da top koşturan Haris Seferocvic sahneye çıktı.

JESUS ÇİMLERİ DÖVMÜŞTÜ! Haris Seferovic, Barcelona kalecisi Marc Andre ter Stegen’i çalımladıktan sonra topu boş kale yerine auta yollayarak takımını 1-0’lık galibiyete taşıma fırsatını tepti. Tecrübeli golcü pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşarken, Benfica'nın o dönem Teknik Direktörü Jorge Jesus çimleri dövdü.

“30 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM” Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Jesus, “Bir teknik direktör olarak 30 yıldır böyle korkunç bir şey görmedim, ama oldu. Bana ve Benfica’ya. Takım birçok fırsat yarattı. Yine de tur umudumuzu koruyan bir sonuçla ayrıldık ancak, ipler elimizde değil. Sadece bir maç kaldı ve tek şansımız var. Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Barcelona ile yarışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.