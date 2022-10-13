SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Seferovic, Jesus'a diz çöktürmüştü... Tarih tekerrür etti! Aynı stadyum, aynı dakika "30 yıldır böyle bir şey görmedim"

Seferovic, Jesus'a diz çöktürmüştü... Tarih tekerrür etti! Aynı stadyum, aynı dakika "30 yıldır böyle bir şey görmedim"

13.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürdü. 4. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Barcelona, sahasında ağırladığı Inter ile gol düellosu şeklinde geçen mücadelede 3-3 berabere kalırken, karşılaşmanın son dakikalarında konuk ekip Inter inanılmaz bir gol kaçırırken, kaçan bu golün ardından akıllara Jorge Jesus'a diz çöktürerek çimleri dövdüren Seferovic geldi. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya temsilcisi Inter karşı karşıya gelirken, Camp Nou'da oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar paylaşılmıştı. İspanyol devinin golleri Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski'den (2) gelirken Inter'in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens kaydetmişti. Lautaro Martinez'in 63. dakikada attığı şık golün asisti Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan gelirken, karşılaşmanın uzatma dakikalarında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

İNANILMAZ POZİSYON!

İNANILMAZ POZİSYON!
Dakikalar 90+5'i gösterirken, Inter inanılmaz bir gol kaçırdı. Martinez'in Barcelona defasnsından çaldığı topta hızlı hücuma çıkan Inter, savunmayı 2 kişiyle yakaladı. Üç oyuncuyla Barcelona kalesine giden Inter'de Martinez şık bir ara pas ile 85. dakikada oyuna giren Asllani'yi 6 pas içinde kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ceza sahası içinde bomboş bekleyen Mkhitaryan'ı tercih etmeyen Asllani galibiyet golü için kaleye şut çekti. Interli yıldızın şutunu Ter Stegen şık bir kurtarış ile savururken, karşılaşmanın ardından Inter teknik direktörü Simone Inzaghi kenarda adeta çılgına döndü.

JORGE JESUS-SEFEROVIC...

JORGE JESUS-SEFEROVIC...
Yaşanan bu pozisyon, yine aynı stadyumda, 23 Kasım 2021 tarihinde oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında karşılaşan Barcelona-Benfica maçının son dakikalarını getirdi. Barcelona'nın sahasında Jorge Jesuslu Benfica'yı ağırlarken, yine aynı dakikada tabelalar 90+5'i gösterdiği sırada, bu kez şu sıralar Galatasaray'da top koşturan Haris Seferocvic sahneye çıktı.

JESUS ÇİMLERİ DÖVMÜŞTÜ!

JESUS ÇİMLERİ DÖVMÜŞTÜ!
Haris Seferovic, Barcelona kalecisi Marc Andre ter Stegen’i çalımladıktan sonra topu boş kale yerine auta yollayarak takımını 1-0’lık galibiyete taşıma fırsatını tepti. Tecrübeli golcü pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşarken, Benfica'nın o dönem Teknik Direktörü Jorge Jesus çimleri dövdü.

“30 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

“30 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Jesus, “Bir teknik direktör olarak 30 yıldır böyle korkunç bir şey görmedim, ama oldu. Bana ve Benfica’ya. Takım birçok fırsat yarattı. Yine de tur umudumuzu koruyan bir sonuçla ayrıldık ancak, ipler elimizde değil. Sadece bir maç kaldı ve tek şansımız var. Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Barcelona ile yarışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Seferovic'in kaçırdığı pozisyon...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika Jorge Jesus benfica haris seferovic şampiyonlar ligi seferovic ligi ak nou maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Hakan, Barcelona'nın ayarlarıyla oynadı!

Hakan, Barcelona'nın ayarlarıyla oynadı!

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir!

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.