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  4. Sefo'nun Altın Kelebek kostümü dalga konusu oldu! Bakın neye benzetildi

Sefo'nun Altın Kelebek kostümü dalga konusu oldu! Bakın neye benzetildi

05.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam 48. kez gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi Sefo oldu. Dillere dolanan 'Isabelle' şarkısını konuklar için seslendiren Sefo'nun sahne kostümü sosyal medyada dalga konusu oldu. Metalik renkteki takımı akıllara Uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu ve seneler önce ekrana gelen İyi Aile Robotu dizisindeki Babür'e benzetildi.

Sefo, dün akşam düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Rapçi Ödülü'nü aldı. Şarkı söylemek için sahneye çıkan Sefo, dans performansıyla tam not aldı. Ödülü almak için sahneye çıktığında farklı bir kıyafet giyen Sefo, sahne şovu için metalik parlak bir takım tercih etti.

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Sefo'nun sahne kostümü dalga konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sefo'nun kıyafetini 'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’nun tarzına ve İyi Aile Robotu dizisindeki Babür'e benzetti.

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Ödülünü Bengü'nün elinden alan Sefo, konuşmasında "Bu ödüle beni layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve ekibime de çok teşekkür ederim. Heyecanlanarak yaptığım şarkıların böyle karşılık bulması benim için çok özel bir his. Zaten insan ne olursa olsun heyecanını kaybetmemeli diyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sefo kelebek kelebe

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