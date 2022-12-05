Sefo'nun Altın Kelebek kostümü dalga konusu oldu! Bakın neye benzetildi

Sefo, dün akşam düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Rapçi Ödülü'nü aldı. Şarkı söylemek için sahneye çıkan Sefo, dans performansıyla tam not aldı. Ödülü almak için sahneye çıktığında farklı bir kıyafet giyen Sefo, sahne şovu için metalik parlak bir takım tercih etti.

Sefo'nun sahne kostümü dalga konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sefo'nun kıyafetini 'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’nun tarzına ve İyi Aile Robotu dizisindeki Babür'e benzetti.

Ödülünü Bengü'nün elinden alan Sefo, konuşmasında "Bu ödüle beni layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve ekibime de çok teşekkür ederim. Heyecanlanarak yaptığım şarkıların böyle karşılık bulması benim için çok özel bir his. Zaten insan ne olursa olsun heyecanını kaybetmemeli diyorum" dedi.