YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

01.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

MERSİN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve askeri yetkililer, Meteöz'ün şehadet haberini Hacıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan babası Bülent ve annesi Ayfer Meteöz'e verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı da aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da taziyelerini iletti.

Evli olan Şehit Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesinin, yarın Hacıhamzalı Mahallesi'nde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştüğünü açıklamıştı.

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit Mersin Pençe Kilit Operasyonu

Mersin Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:25
Akşam
19:18
Yatsı
20:36
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hollanda'da ayinler azaldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Hollanda'da ayinler azaldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.