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Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

02.10.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehidin, arkadaşlarına vasiyetini söylediği anların videosu ortaya çıktı

BİNGÖL (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın (21) şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, şehidin Kültür Mahallesi'ndeki evine giderek, kentte görev yapan polis memuru baba Necat ile anne Nejla Ataş'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan şehidin arkadaşlarına vasiyetini söylediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Videoda, şehit Yusuf Ataş'ın "Benim vasiyetim, eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." dediği görülüyor.

Şehidin naaşının memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

- Şehidin, arkadaşlarına vasiyetini söylediği anların videosu ortaya çıktı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi

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