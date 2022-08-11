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Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

11.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki mezarına giden eşi Cemile Gedik ve çocukları, buraya çiçek bıraktı.

Buradaki program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay Eren Bülbül şehit ferhat gedik

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Sabah
05:43
Öğle
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İkindi
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Akşam
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