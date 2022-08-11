Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

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