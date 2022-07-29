YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

29.07.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehidin kuzeni Selçuk Ulu: - "Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bugün öğlen bunun bilgisini vermek için aradı, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık"

İZMİR/KARS (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

Şimşek'in Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesindeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Yetkililer ve yakınları, aileye başsağlığı dileklerini iletirken şehit evine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

- Şehidin babası aldığı otomobilin müjdesini verecekken şehit haberini aldı

Şehit Batuhan Şimşek'in kuzeni Selçuk Ulu, "Şehidimiz çok iyi bir insandı, vatanına milletine çok düşkündü. Namazında niyazındaydı ve mahalleli tarafından çok sevilen biriydi. Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bugün öğlen bunun bilgisini vermek için aradı ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık." dedi.

Ulu, 1994 yılında da yine Kuzey Irak'ta amcası Tekin Ulu'nun şehit olduğunun bilgisini paylaşarak "Bu bizim ailemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

- Anneye acı haber Kars'ta ulaştı

Şehit Şimşek'in memleketleri Kars'ta bulunan annesi Ayten Şimşek'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ile bazı il protokolü de anne Şimşek’in Halitpaşa Mahallesi'ndeki evine giderek taziyelerini iletti.

Anne Şimşek'in bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı.

- Vali Köşger'den taziye mesajı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Kilit Harekatı kapsamında Kuzey Irak bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan İzmirli hemşehrimiz İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Şimşek'in cenazesi, yarın ikindi vakti Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

- Şehidin kuzeni Selçuk Ulu: - "Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bugün öğlen bunun bilgisini vermek için aradı, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık"

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit

İzmir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:32
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Yazal Eczanesi
Aliaga
Cansu Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Seçkin Eczanesi
Bayrakli
Benay Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...

Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.