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Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

04.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 14 Temmuz'da müdahale ettiği bir kavgada silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Okunan duanın ardından bekçi Fırat Doğan'ın naaşı, tören mangası ve silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, ikindi vakti Rüstempaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Doğan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Törene, şehidin annesi Selfinaz, babası Halil İbrahim, eşi Nesibe ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

- Olay

Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz'da, kavga ihbarı üzerine, bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Yaralanan bekçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılmış, Koşal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. N.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. O günden bu yana Fırat Doğan'ın hastanedeki tedavisi sürüyordu.

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
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şehit bekçi Tekirdağ

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