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Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

27.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Pençe 1-2 Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına uçakla getiren şehit Taşyürek'in cenazesi, Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyündeki babaevine götürüldü.

Helallik alınması sırasında Taşyürek'in ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü, burada şehit ailesine taziyelerini iletti.

Daha sonra Kale İlkokulu bahçesine götürülen Taşyürek'in cenazesi, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Taşyürek ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

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