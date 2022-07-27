Cenaze namazına Taşyürek ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Cüneyt Taşyürek, son yolculuğuna uğurlandı

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