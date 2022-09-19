Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmaz Kaya, İrfan Kaplan, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci​​​​​​​ ile diğer protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit İsmet Aybek, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

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