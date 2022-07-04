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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

04.07.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehadet haberi, Düzce'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Gölyaka ilçesi Bakacak köyündeki evine gelen askeri yetkililer, baba Ahmet ve anne Hamide Bal'a acı haberi ulaştırdı. Ailenin evine ve bulundukları sokağa Türk bayrağı asıldı.

Vali Cevdet Atay da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bekar olan 29 yaşındaki Bal'ın, üç kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi.

Şehit Bal'ın naaşının, yarın Gölyaka Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bal'ın Düzce'deki ailesine şehadet haberi verildi

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