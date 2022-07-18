Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

KAYSERİ (AA) - Van 'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

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