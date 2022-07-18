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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

18.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

KAYSERİ (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, şehit Bozkurt'un (43) merkez Kocasinan ilçesindeki babaevine gelerek, anne Nefika ve baba Mehmet Bozkurt'a acı haberi verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

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