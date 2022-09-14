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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

14.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 80 yaşında vefat eden babası Asım Safitürk'ün cenazesi defnedildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Safitürk'ün cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camisi'ne getirildi.

Burada Safitürk'ün ailesi, taziyeleri kabul etti. Öte yandan, tabutun üzerine Safitürk'ün cübbesi ve sarığı konuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından helallik alınmasının ardından, babasının tabutun üzerinde bulunan sarığını ve cübbesini giyen Ali Haydar Safitürk, cenaze namazını kıldırdı.

Safitürk, babasının yaşadığı en büyük acının kaymakam oğlunun şehit edilmesi olduğunu belirterek, duygularını dile getirdi.

Asım Safitürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta şehit oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Safitürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya cenaze içişleri bakanı süleyman soylu

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