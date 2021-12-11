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Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

11.12.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR (AA) - Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün naaşı, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit İdris Aksöz'ün (23) naaşı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden hava yoluyla, helallik alınması için İstanbul'daki babaevine, oradan da Nevşehir'in Alacaşar köyüne getirildi.

Aşağı Mahalle Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, şehidin kardeşi Ramazan Aksöz askeri üniformayla katıldı.

Törende, şehidin yakınları ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe, belde belediye başkanları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

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