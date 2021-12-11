Törende, şehidin yakınları ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe, belde belediye başkanları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

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