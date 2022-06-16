Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı

- Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşiyle yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek

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