Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı

İSTANBUL (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki babaevine Türk bayrakları asıldı.
Şehit Kemik'in Kavakpınar Mahallesi Pazar Sokağı'ndaki babaevinin yanına taziye çadırı kuruldu. Sokağa Türk bayrakları asılırken taziye çadırında şehit için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
- Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşiyle yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek
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