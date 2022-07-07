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Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

07.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 36 yaşındaki Yıldırım'ın şehadet haberini, kırsal Taşoluk Mahallesi'nde ikamet eden babası Mikdat ile annesi Güllü Yıldırım'a ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Öte yandan bayram tatili için merkez Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ailesinin yanana gelen şehidin eşi Elvan Yıldırım'a acı haberi, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin Göksun ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş Göksun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

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