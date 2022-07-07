Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş Göksun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 36 yaşındaki Yıldırım'ın şehadet haberini, kırsal Taşoluk Mahallesi'nde ikamet eden babası Mikdat ile annesi Güllü Yıldırım'a ulaştırdı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

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