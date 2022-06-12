Anne Zeynep Çap, oğlunun tabutunu öperek Kürtçe ağıtlar söyledi. Baba Mahmut ise tabutun önünde bulunan şehit oğlunun fotoğrafına eline koyarak "Beni oğlumla çekin, son fotoğrafımız olsun, yolun açık olsun çakırım." dedi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

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