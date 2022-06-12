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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşilkent Mezarlığı morgundan askeri tören mangası tarafından alınarak, Kaplan Kardeşler Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Çap'ın annesi Zeynep, babası Mahmut, eşi Zeynep, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Zeynep, eşinin askeri şapkasını taktı, tabutuna sarıldı ve tekbir getirdi.

Anne Zeynep Çap, oğlunun tabutunu öperek Kürtçe ağıtlar söyledi. Baba Mahmut ise tabutun önünde bulunan şehit oğlunun fotoğrafına eline koyarak "Beni oğlumla çekin, son fotoğrafımız olsun, yolun açık olsun çakırım." dedi.

Çap'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

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