İl dışı göreve giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet 8 Ekim'de Havran Büyükdere Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı. Sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı.

Şehidin eşi İrep, oğlu Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

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