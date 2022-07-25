MERSİN (AA) - Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Kaymakam Avni Kula ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, şehadet haberini Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan baba Halis Nişan'a bildirdi.
Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye de Türk bayrakları asıldı.
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ziyaret ettiği şehit babasına başsağlığı diledi.
Evli olduğu öğrenilen Nişan'ın cenazesinin, yarın Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, bugün Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirmişti.
Şehit Remzi Nişan'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
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