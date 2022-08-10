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Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

10.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine verildi.

Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini ailesiyle paylaştı.

Evin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Şimşek'in yarın memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Şimşek'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

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