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Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

11.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in naaşı, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Hakkari'den uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şimşek'in (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Şimşek'in naaşı, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Berk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şimşek'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı morguna götürüldü.

Şehidin naaşı, Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeşilkent Mezarlığındaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

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şehit Gaziantep Pençe Kilit Operasyonu tören

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