Şehit Şimşek'in naaşı, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Berk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi

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