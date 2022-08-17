Törene, şehidin annesi Fatma, eşi Fidan Cirnooğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

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