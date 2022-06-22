Öte yandan, oğlunun şehadet haberini alan ve geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen baba Mehmet Özkaya'nın da (62) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) şehadet haberini aldıktan sonra vefat eden babaannesinin cenazesi defnedildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

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