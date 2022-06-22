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Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

22.06.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (21) şehadet haberini aldıktan sonra vefat eden babaannesinin cenazesi defnedildi.

Evinde sabaha karşı rahatsızlanan ve yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Fatma Özkaya'nın (95) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Özkaya'nın cenazesi, öğle vakti Balat köyündeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, oğlunun şehadet haberini alan ve geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen baba Mehmet Özkaya'nın da (62) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Babasının hastanede olması nedeniyle şehidin cenazesinin, yarın öğle vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın babaannesi vefat etti, babası hastaneye kaldırıldı

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